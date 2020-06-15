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Теперь официально: Нацбанк ввел временную администрацию в "Белгазпромбанке"

15.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нацбанк ввел временную администрацию по управлению "Белгазпромбанком".



Как сообщается на сайте банковского регулятора, это сделано с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка и недопущения ухудшения его финансового состояния. Постановление Правления Нацбанка №192 было принято 14 июня. Временная администрация вводится с 15 июня.

Нацбанк обосновывает свое решение статьями 94, 97, 134, 1341 Банковского кодекса.

Временная администрация вводится в связи с тем, что Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовные дела на сотрудников банка.

Руководителем временной администрации стала Надежда Ермакова, бывшая глава Нацбанка. Полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

11 июня в "Белгазпромбанке" и нескольких связанных с ним компаниях прошли обыски. Были возбуждены уголовные дела за легализацию средств, полученных преступным путем, и уклонение от уплаты налогов. Были задержаны 15 человек, включая топ-менеджеров "Белгазпромбанка".

12 июня председатель КГК Иван Тертель заявил, будто у них есть доказательства, что к противоправной деятельности причастен экс-глава банка Виктор Бабарико.

Все эти действия произошли после того, как Бабарико вступил в президентскую кампанию. Действия властей он оценил как попытку политического давления на себя.

"Газпром" и "Белгазпромбанк" назвали незаконными действия белорусских властей в отношении "Белгазпромбанка".
 
 
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Нацбанк ввел временную администрацию по управлению "Белгазпромбанком".
 
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