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«Белавиа» с 15 июня возобновляет рейсы в Украину

15.06.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» с 15 июня возобновляет рейсы в Украину

Авиакомпания «Белавиа» с 15 июня возобновляет полеты в Украину, об этом сообщили на официальной странице авиаперевозчика в Facebook.

Регулярные рейсы из Минска будут осуществляться по направлениям: Киев, Львов, Одесса и Харьков.

Чтобы въехать в страну, у гражданина обязательно должна быть медицинская страховка, которая покроет лечение от COVID-19.

Стоит быть готовым к тому, что всех прибывших ожидает двухнедельная самоизоляция

Фото: пресс-служба «Белавиа» 

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Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» с 15 июня возобновляет полеты в Украину, об этом сообщили на официальной странице авиаперевозчика в Facebook. Регулярные рейсы из Минска будут...
 
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