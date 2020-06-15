|
«Белавиа» с 15 июня возобновляет рейсы в Украину
Источник материала: ОНТ
Авиакомпания «Белавиа» с 15 июня возобновляет полеты в Украину, об этом сообщили на официальной странице авиаперевозчика в
Регулярные рейсы из Минска будут осуществляться по направлениям: Киев, Львов, Одесса и Харьков.
Чтобы въехать в страну, у гражданина обязательно должна быть медицинская страховка, которая покроет лечение от COVID-19.
Стоит быть готовым к тому, что всех прибывших ожидает двухнедельная самоизоляция
Фото: пресс-служба «Белавиа»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания «Белавиа» с 15 июня возобновляет полеты в Украину, об этом сообщили на официальной странице авиаперевозчика в Facebook. Регулярные рейсы из Минска будут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)