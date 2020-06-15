«Белавиа» с 15 июня возобновляет рейсы в Украину

Источник материала: ОНТ

Авиакомпания «Белавиа» с 15 июня возобновляет полеты в Украину, об этом сообщили на официальной странице авиаперевозчика в Facebook .

Регулярные рейсы из Минска будут осуществляться по направлениям: Киев, Львов, Одесса и Харьков.

Чтобы въехать в страну, у гражданина обязательно должна быть медицинская страховка, которая покроет лечение от COVID-19.

Стоит быть готовым к тому, что всех прибывших ожидает двухнедельная самоизоляция

Фото: пресс-служба «Белавиа»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram