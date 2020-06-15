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Белорусы будут оплачивать услуги ЖКХ на 83% к концу 2020 года
Источник материала: Myfin
«Сегодня можно
сказать, что практически все
В Беларуси более 4 млн лицевых счетов, на начало текущего года просроченными были 340 тыс. лицевых счетов, то есть более 8%. «Не скажу, что она критическая, но и не скажу, что это мало, потому что это десятки миллионов рублей, которые не оплачены именно населением, это вымытые оборотные средства», - отметил по поводу такой суммы задолженности Андрей Хмель.
Источник: Myfin.by
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Жители Беларуси к концу 2020 года будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на 83%. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире...
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