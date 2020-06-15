Белорусы будут оплачивать услуги ЖКХ на 83% к концу 2020 года

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«Сегодня можно сказать, что практически все услуги , кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме. По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом жилищно-коммунальные услуги будут оплачиваться населением, то есть окупаться, на уровне 83 с хвостиком процентов», - сказал министр, цитирует interfax.by.

В Беларуси более 4 млн лицевых счетов, на начало текущего года просроченными были 340 тыс. лицевых счетов, то есть более 8%. «Не скажу, что она критическая, но и не скажу, что это мало, потому что это десятки миллионов рублей, которые не оплачены именно населением, это вымытые оборотные средства», - отметил по поводу такой суммы задолженности Андрей Хмель.



