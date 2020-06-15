Источник материала: Маяк Преднепровья

Масштабная работа по наведению порядка и благоустройству населенных пунктов района активно продолжается на территории Черноборского сельсовета. Так, например, Кучин прямо на глазах обретает облик современной ухоженной деревни.





В первую очередь местная власть позаботилась о том, чтобы сохранить память о воинах-земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместо памятного знака, установленного несколько десятилетий назад, появился новый, на что было использовано 640 рублей.

Провели обкоску территории, в том числе с привлечением безработных, направленных отделом занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома на оплачиваемые общественные работы. Кроме того, в этом году продолжилась работа по сносу пустующих нежилых домов. За последнее время снесены уже 3 ветхих дома, сейчас участки распаханы и вовлечены всельхозоборот ОАО «Быховский». Прилегающая территория не зарастает бурьяном, наоборот — выглядит аккуратно.

В интересах людей еще с осени в деревне Кучин отремонтированы 4 колодца. Одновременно наводится порядок и на землях самого хозяйства. С целью вовлечения неиспользуемых земель в сельхозоборот, снесены строения бывшей фермы, а затем проведены работы по вспашке и подсеву многолетних трав.

Заметно преобразили деревню новые ограждения вдоль улично-дорожной сети. Расходы на приобретение пиломатериалов, краски взял на себя Черноборскийсельисполком. Для установки новых ограждений понадобилось 14,5 куб. м пиломатериалов, которые закупили в ГЛХУ «Быховский лесхоз».

Буквально за пару дней снесли старые ветхие ограждения и установили новые, общей протяженностью 396 метров. С установкой ограждений сельисполкому помогли организации района: Быховский филиал «Автопарк №6» ОАО «Могилевоблавтотранс», УКП «Жилкомхоз», район электрических сетей, отдел образования райисполкома. В настоящее время новые ограждения покрашены и приобрели еще более привлекательный вид.

Не остались в стороне и сами жители деревни, которые также помогали сносить старые ограждения. Заменить их планируется и на местном гражданском кладбище. Материалы для этого имеются, а сама установка — дело рук жителей деревни.

Более того, многие активно занялись благоустройством своих домовладений, в том числе и дачники. Это и понятно: хотим жить в красивом, ухоженном месте, значит, каждому нужно самому наводить порядок на своей малой родине.

В пример другим

В деревне Кучин есть образцовое подворье — Дины Бондаревой и ее родных. Самой хозяйке дома уже более 80 лет. А благоустройством территории занимается дочь Галина и ее супруг Сергей, а также внуки. Во дворе красочно разрисованы сказочными персонажами буквально все стены — дом, гараж, баня, летняя кухня, сарай. Весело смотрится сцена из мультфильма «Ну, погоди!», невдалеке хитро подмигивают друг другу Том и Джерри, веселый Шрэк, панда с шариками и даже Баба Яга.





Всю эту красоту нарисовала внучка Марина. А помог воплотить идеи старый журнал «Незнайка». Особенно яркие и красочные получились сказочные герои Чиполлино, Буратино и Незнайка. «Будет еще и Винни-Пух», — уверяют добродушные хозяева.

Но на этом творчество большого семейства не закончилось. Совместно решили облагородить и уличную придомовую территорию. Камни к дому доставил Сергей Валерьевич. Супруга Галина Петровна их разрисовала во все яркие цвета, и они словно ожили. Но больше всего привлекают на этой лужайки белоснежные лебеди. Их сделали тоже из подручного материала. Вход пошли пластиковые бутылки, теплоизоляционный материал и, безусловно, фантазия. Для клумб пригодились старые автомобильные покрышки.

Многие новые идеи подсказывает внучка Галина, да и остальные члены большой и дружной семьи не остаются в стороне. Вот и сейчас они делают новые вазы для цветов из гипса. Скоро и им найдется место на веселой лужайке у дома. Дополняют эту чудную красоту различные благоухающие цветы.

— Главное — иметь желание что-то сделать, — считают хозяева благоустроенной территории, — а получится у каждого.

Так что дерзайте, творите, земляки, наводите порядок и благоустраивайте свои придомовые территории — все это наша родная земля!

Наталья ЛЕВАЧКОВА.