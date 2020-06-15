Временная администрация введена в Белгазпромбанке

Источник материала: ОНТ

В ОАО «Белгазпромбанк» введена временная администрация, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Решение о введении с 15 июня временной администрации по управлению банком принято постановлением правления Нацбанка Беларуси от 14 июня 2020 года №192. Такая мера предпринята, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов ОАО «Белгазпромбанк» и не допустить ухудшения его финансового состояния.

Руководителем временной администрации Белгазпромбанка назначена Надежда Ермакова. На период действия временной администрации полномочия правления этого ОАО приостановлены.

Решение принято на основании ст. 94, 97, 134, 134-1 Банковского кодекса с учетом информации Комитета госконтроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований КГК уголовных дел по ч. 3 ст. 235 «Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем» и ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)» УК РБ в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк».

Устойчивое функционирование Белгазпромбанка будет обеспечено. Продолжится его деятельность по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram