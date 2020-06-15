Водитель «Лады» не принял мер к снижению скорости и заехал под грузовик дорожников

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье около 10:50 на автодороге М-10 «гр. РФ – Гомель - Кобрин» автомобиль «Лада Веста» совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ».





По предварительной информации, 29-летний водитель «Лады» на участке проведения дорожных работ при возникновении препятствия не принял мер к снижению скорости и заехал под грузовик дорожников.





В результате происшествия 30-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении «Лады», госпитализирована.



