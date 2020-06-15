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Опять жара – погода в Горках на неделе

15.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На этой неделе снова вернется жара, от которой мы отдыхали на выходных. Столбик термометра поднимется до плюс 30.

 

Опять жара – погода в Горках на неделе
Фото – Валерия Дроздовская

 

Сегодня будет +25°, переменная облачность, возможен дождь с грозой.

Завтра, 16 июня, небо будет ясным и до +27°.

В среду, 17 июня, станет еще жарче, до +30°, по-прежнему ясно.

18 июня, в четверг, сохранится такая же погода — плюс 29, безоблачно.

В пятницу, 19 июня, обещают переменную облачность, небольшой дождь. На термометре — плюс 27.


 
 
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  На этой неделе снова вернется жара, от которой мы отдыхали на выходных. Столбик термометра поднимется до плюс 30.     Сегодня будет +25°, переменная облачность,...
 
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