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Опять жара – погода в Горках на неделе
15.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На этой неделе снова вернется жара, от которой мы отдыхали на выходных. Столбик термометра поднимется до плюс 30.
Сегодня будет +25°, переменная облачность, возможен дождь с грозой.
Завтра, 16 июня, небо будет ясным и до +27°.
В среду, 17 июня, станет еще жарче, до +30°, по-прежнему ясно.
18 июня, в четверг, сохранится такая же погода — плюс 29, безоблачно.
В пятницу, 19 июня, обещают переменную облачность, небольшой дождь. На термометре — плюс 27.
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На этой неделе снова вернется жара, от которой мы отдыхали на выходных. Столбик термометра поднимется до плюс 30. Сегодня будет +25°, переменная облачность,...
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