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В Гомеле чешский самолёт экстренно приземлился из-за птицы

15.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июня около половины двенадцатого утра в Гомеле аварийно приземлился самолёт чешской авиакомпании «Time Air».

По сведениям МЧС Беларуси, самолёт ВЕ-40 рейсом Прага – Гомель – Тиват совершил вынужденную посадку в аэропорту «Гомель». Предположительно, во время взлёта в правый двигатель летательного аппарата попала птица.

В Гомеле чешский самолёт экстренно приземлился из-за птицы
Фото: МЧС Беларуси 

В результате инцидента никто не пострадал. Выясняется точная причина происшествия.

В Гомеле чешский самолёт экстренно приземлился из-за птицы
Фото: МЧС Беларуси 

Аналогичный случай произошёл несколько месяцев назад в Канаде.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц – подробнее здесь.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 14 июня около половины двенадцатого утра в Гомеле аварийно приземлился самолёт чешской авиакомпании «Time Air». По сведениям МЧС Беларуси, самолёт...
 
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