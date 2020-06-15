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В Гомеле чешский самолёт экстренно приземлился из-за птицы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июня около половины двенадцатого утра в Гомеле аварийно приземлился самолёт чешской авиакомпании «Time Air».
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В результате инцидента никто не пострадал. Выясняется точная причина происшествия.
Аналогичный случай произошёл несколько месяцев назад в Канаде.
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Новости Беларуси. 14 июня около половины двенадцатого утра в Гомеле аварийно приземлился самолёт чешской авиакомпании «Time Air». По сведениям МЧС Беларуси, самолёт...
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