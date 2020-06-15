Продавщица из Горок получила 7 лет колонии за торговлю марихуаной

Источник материала: Горецкий вестник

Круг общения важен для каждого и так или иначе влияет на поведение, взгляды, хобби. А что если твои друзья «в теме», а основное занятие для них в свободное время — «забить косячок» из конопли? Надо соответствовать или начинать искать новых товарищей? Над этими вопросами теперь будет достаточно времени подумать группе единомышленников, которые создали чуть ли не клуб любителей марихуаны, окончательную точку в деятельности которого поставил суд Горецкого района.





В качестве примеров приводим несколько эпизодов из уголовного дела, в котором фигурировали пятеро молодых людей: две девушки и трое парней.

Влюбленная пара решила расслабиться на досуге, а для этого было необходимо добавить всего лишь щепотку веселья. У кого взять, было известно, молодой человек обо всем уже договорился. Ухажер попросил свою пассию встретиться с их общей знакомой Н. и отдать ей 20 рублей за «товар». На следующий день во время работы, в магазин, где работала продавщицей девушка, пришла та самая подруга и обмен состоялся.

Кто бы мог подумать, но к нам в гости за марихуаной прибыл и житель Брестской области из Барановичей, решивший «курнуть» со своим другом. Один из них вспомнил о знакомой Н. из Горок, у которой «трава» всегда водится. Добыли 200 рублей и перевели их на указанный расчетный счет. Договорились о встрече. Один из друзей отправился в путь. Дорога долгая, поэтому решил подогреть себя алкоголем. Прибыл на место, через некоторое время к нему подошла Н., отвела его на некоторое расстояние от вокзала, отдала пакетик, и они разошлись. Недолго думая, гость решил опробовать товар тут же, на месте. Съездив после этого к еще одной знакомой и дождавшись у нее вечернего поезда, отправился в обратный путь. В Барановичах путешественника уже встречали сотрудники милиции.

Примечательно, что позже Н., фигурировавшая в этих двух эпизодах, свои первоначальные признательные показания попыталась изменить, когда поняла, какой срок за незаконную предпринимательскую деятельность ей светит. Она стала утверждать, что изъятую у нее сотрудниками правоохранительных органов марихуану она якобы случайно нашла в лесу собирая грибы, в магазин к знакомой попала случайно (про­ехала свою остановку по дороге в поликлинику), а 200 рублей получила в качестве уплаты долга. И при этом ни разу не передавала никому наркотик, ее оговаривают. Однако, анализируя доказательную базу, суд полностью опроверг «сказки» обвиняемой. А все эти заявления были сделаны с одной лишь целью — попытаться снизить свою ответственность за содеянное.





Добывал же коноплю друзьям-приятелям гражданин С., который снабжал наркотиками своих единомышленников через уже известную Н. Сотрудниками милиции выявлено, что тот сбыл в общей сложности более 1,5 кг марихуаны. Он, разумеется, свою вину в суде отрицал, утверждая, что деньги от Н. он получал в счет покупки у него автомобиля, который не то что был не на ходу, а вовсе должен быть утилизирован. Факты, доказывающие виновность С., были неопровержимыми. Тем более, что у покупательницы авто даже не было прав, да и водить она вряд ли умеет.

Суд признал продавщицу и жителей Барановичей винов­ными в приобретении, хранении и перевозке наркотических средств и назначил каждому наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года без направления в исправительное учреждение. Благодаря амнистии к 75-летию Великой Победы, срок уменьшен на один год.

А вот Н., можно сказать, перечеркнула свою жизнь пристрастием к наркотикам и участием в их реализации. Она приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Даже учитывая то, что к ней также применена амнистия и срок уменьшен на 1 год. Поражает и тот факт, что 26-летняя девушка совершала преступления будучи беременной и в настоящее время у нее двое детей, воспитанием которых вынуждена заниматься бабушка.

Больше всех получил поставщик марихуаны С.: из-за того, что он занимался торговлей наркотиками в крупном размере, ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор был обжалован. В связи с изменением законодательства в сторону смягчения Могилевский областной суд гражданину С. срок наказания уменьшил до 8 лет, а Н. — до 7.

Александр Зайцев, судья суда Горецкого района

Дмитрий Махомет