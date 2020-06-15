Пьяные жители Дрибина катались на «Жигулях» по ночным Горкам

Источник материала: Горецкий вестник

Поздним вечером четверо молодых жителей из Дрибина, употребив немалое количество спиртного, решили продолжить застолье. А приобрести горячительные напитки стало реальной проблемой. Один из друзей предложил прикупить алкоголь в Горках. По его сведениям, там еще должны были работать магазины. Но здесь «нарисовалась» проблема — на чем же туда доехать? Недолго думая, друзья решили «одолжить» стоящие возле дома красные «Жигули». И уже через полчаса окрыленная надеждой на успех вышеупомянутая четверка неслась по ночным Горкам.





Не думали они, не гадали, что на пути встретят сотрудников группы задержания Горецкого отдела Департамента охраны кинолога Вадима Дегтеренка и ­водителя Андрея Селиберова, осуществлявших патрулирование города.

Внимание блюстителей порядка привлекли красные «Жигули», которые зигзагообразно двигались на перекрестке улиц Вокзальная-Якубовского. Заподозрив, что водитель автомашины находится подшофе, старший группы Вадим Дегтеренок немедленно принял решение о преследовании. После неоднократных требований об остановке и включенной светозвуковой сигнализации водитель «Жигулей» остановился. Трое парней, находящихся в авто, сразу бросились врассыпную. Один спящий товарищ остался в салоне. Еще до прибытия вызванного на помощь наряда ГАИ трое беглецов были задержаны сотрудниками охраны.

При разбирательстве оказалось, что «Жигулями» управлял гражданин Ю., 1986 года рождения, который ранее привлекался за аналогичное правонарушение. Судом, кроме солидного штрафа, ему был определен запрет на управление транспортными средствами в течение 5 лет. Как видно, наказание гражданина Ю. ничему не научило, и теперь в отношении него Горецким РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 317-1 ч. 2 УК (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Кроме того, Дрибинским РОСК в отношении Ю. возбуждено уголовное дело по ст. 417 УК, поскольку последний, будучи ранее осужденным и состоящим на учете в уголовно­исполнительной инспекции РОВД, нарушил порядок и условия отбывания наказания.

Владислав Базовский, помощник начальника Горецкого отдела охраны

по идеологической работе и кадровому обеспечению