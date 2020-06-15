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Смертельно красивые! Самые опасные растения в Беларуси

15.06.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертельно красивые! Самые опасные растения в Беларуси

Зачастую безобидные, на первый взгляд, и даже красивые растения могут оказаться ядовитыми. Решая, что садить на своём дачном участке, а также во время прогулки по полю, важно считаться с этой информацией. Необходимо уметь замечать и знать ядовитые растения, а также научить этому своих детей, сообщает Минздрав. Также необходимо понимать, как нужно действовать, если встречи с ними вам не удалось избежать и отравление ими всё же произошло. О пяти самых опасных растениях в Беларуси читайте в первой части нашего материала. 

1. Борщевик

Эта трава считается самым настоящим гигантом. Его высота может достигать 2,5 метра в высоту. В 60-х годах его активно использовали в качестве корма для животных. Однако позже из-за своих побочных действий был выведен из культурного выращивания. На сегодняшний день он активно размножился и остался в качестве опасного сорняка, который разрастается вдоль дорог. Стебель данного растения ребристый, толстый. Цветки жёлто-зелёного цвета, расположенные в крупных зонтичных соцветиях. Борщевик начинает цветение в конце июня и заканчивает в октябре. Основными токсичные вещества в данном растении - это  алкалоиды, сапонины и флавоноиды. При попадании на кожу они резко увеличивают её чувствительность к солнечному свету. В результате на теле могут образовывать волдыри, похожие на солнечный ожог. Для того чтобы получить ожог первой степени, достаточно 1,5-минутного контакта с данным растением. В случае долго воздействия борщевика на кожу возникают язвы, которые очень долго заживают и оставляют рубцы. Приём борщевика внутрь - крайне опасен, вплоть до смерти. Если на кожу попал сок борщевика, тщательно промойте это место водой и наложите повязку с синтомициновой эмульсией или фурацилином. Место, с которым контактировало растение, необходимо обязательно беречь от солнца во избежание ожогов.


фото: irk.kp.ru

2. Наперстянка

Несмотря на всю свою внешнюю привлекательность, это растение очень ядовито. Его яды могут накапливаться в организме и нарушать работу сердца.  Во время цветения наперстянка выделяет ядовитые споры, которые разносит ветер. Если их вдыхать, то человек может упасть в обморок. Если вдохнуть большое количество спор, то может наступить смерть. Отравление данным растением обычно проявляет себя спустя несколько дней.  Признаки отравления: тошнота, рвота, нарушение сердечной деятельности и остановка сердца. Первая помощь: промыть желудок, пить как можно больше воды, принять 5-10 таблеток активированного угля, делать очистительные клизмы. При рвоте - глотать мелкие кусочки льда.


фото: flowertimes.ru

3. Ландыш

Все любят это растение и редко кто воздержится от покупки такого милого букета. Но не стоит забывать, что ландыш относится к ядовитым травам. Ядовиты абсолютно все части ландыша как в свежем, так и в высушенном виде. Самые токсичные - его листья. Помимо этого, случались отравления также водой, в которой стояли ландыши.  Взрослые должны обязательно рассказать детям, к чему может привести контакт с этим красивым растением. Основные симптомы при отравлении ландышем: слабость, тошнота, рвота; учащенные мочегонные позывы; нарушение сознания с галлюцинациями и мерцанием перед глазами; нарушения сердечной деятельности, сопровождающееся ощущением сдавленности в груди и нарушением сердечного ритма, вплоть до остановки сердца. В случае несвоевременной оказанной медицинской помощи, отравление ландышем может привести к смерти.


фото: kpravda.ru

4. Лютики

Растут эти растения в основном во влажных местах. К слову, животные обычно не трогают их. Однако дети и взрослые иногда включают их в полевые букеты, нюхают их и иногда даже жуют стебли. Ядовитые свойства лютиков проявляются после контакта со слизистой или при пропадании в желудочно-кишечный тракт.  При попадании в желудок, необходимо провести его промывание. При контакте с кожей, необходимо тщательно обмыть водой поражённый участок и наложить повязку с синтомициновой эмульсией или фурацилином.


фото: wikipedia.org

5. Клещевина

Это растение достигает в высоту более 2,5 м с розово-красными цветами. Цветёт оно обычно в середине лета. Ядовитые все части растения. Самые ядовитые - его семена. Зачастую дети съедают их из любопытства. Для ребёнка смертельно опасно даже приём одного семени, для взрослого - 6-8 семян. Симптомы отравления: тошнота, боль и жжение в пищеводе и кишечнике, кровавый понос, обезвоживание организма, головная боль, сонливость, судороги. Для того, чтобы оказать первую помощь, необходимо промывание желудка, обильное питьё, прием обволакивающих желудок средств.


фото: flowertimes.ru

О ещё пяти опасных растениях читайте в следующем материале, который выйдет 16 июня.

фото: kpravda.ru

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Зачастую безобидные, на первый взгляд, и даже красивые растения могут оказаться ядовитыми. Решая, что садить на своём дачном участке, а также во время прогулки по...
 
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