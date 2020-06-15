Как получить разрешение на реконструкцию дома и сколько это стоит? Блогер делится опытом

Источник материала: Tut.by

Строительный блогер Павел Береснев решил увеличить размеры своего каркасного дома. И делает это он официально, со всеми разрешения и нужными печатями. В своей новом видео он рассказывает, какие документы для этого нужно собрать и в какие кабинеты местного райисполкома нужно их занести. Получилась очень хорошее руководство к действию для тех, кто задумал реконструкцию.

На самом деле все достаточно просто. По словам Павла, как только он определился с планировкой и размерами достраиваемой части дома, нужно ехать в райисполком. В службе «Одно окно» нужно написать заявление на реконструкцию. В ней нужно указать характеристики дома: общую площадь, этажность. При этом не обязательно указывать точные размеры до сантиметра. После подачи заявления придется подождать некоторое время, пока райисполком примет решение о «разрешении на проведение проектно-изыскательных работ, реконструкции и строительства объектов».





Готовое решение забирать нужно в том же «Одном окне». После этого нужно найти человека, который ваш проект красиво нарисует. И речь идет не об архитектурном проекте, где все конструкции детально просчитаны, а про эскизный. Это просто план-схема участка, и как будет выглядеть ваш дом снаружи и какая в нем будет планировка.





— Мне в службе «Одно окно» дали целую кипу визиток контор, которые занимаются эскизными проектами, — рассказывает Павел. — Мне за 205 рублей сделали папку, в которой есть план-схема участка, красивая планировка дома, а также эскизный вид фасадов со стороны улицы. В этом документе уже стоит печать и подпись главного архитектора района. А это значит, что теперь можно приступать к строительству (реконструкции) на законных основаниях.