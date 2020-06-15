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Землетрясение на Тайване: в Тайбэе повреждены несколько домов
Источник материала: СТВ
Новости Тайваня. В центре внимания сейсмологов остается остров Тайвань, где 14 июня произошло серьезное землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпицентр подземных толчков находился в 140 километрах юго-восточнее города Тайбэй, где проживают около 8 миллионов человек. Повреждены оказались несколько домов. Сведения о жертвах и угрозе цунами не поступали. Однако известно, что несколько человек пострадали от обломков, которые упали со стен зданий.
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Новости Тайваня. В центре внимания сейсмологов остается остров Тайвань, где 14 июня произошло серьезное землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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