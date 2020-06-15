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15 июня большинство стран ЕС открывает внутренние границы

15.06.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Большинство стран Евросоюза 15 июня откроют внутренние границы. Германия, Австрия, Франция, Нидерланды и ряд других начнут принимать граждан других европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 июня большинство стран ЕС открывает внутренние границы

В аэропортах необходимо будет соблюдать санитарные требования – социальную дистанцию, носить маску и проводить дезинфекцию рук. У каждого пассажира будут дистанционно измерять температуру. Она должна быть не выше 38 градусов.

15 июня большинство стран ЕС открывает внутренние границы

Однако у разных государств при этом будут еще и свои условия. Так, Франция туристов из Великобритании и Испании по прибытии будет отправлять на 14-дневный карантин. В Германии правительство заявило, что если границы снова придется закрыть, то возвращать «своих» туристов больше не будут. А в Чехии с этого дня начинает действовать так называемая система «Светофор», регламентирующая, куда и на каких условиях смогут путешествовать граждане в пределах Европы.

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Новости мира. Большинство стран Евросоюза 15 июня откроют внутренние границы. Германия, Австрия, Франция, Нидерланды и ряд других начнут принимать граждан других...
 
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