Источник материала: ОНТ

Дополнительный импульс экономическому развитию и инновационной активности дали в регионе. Первый модуль технопарка «Коралл» открыли в Гомеле. Проект реализуется на территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон».

Площадь первой очереди – около 2,5 тысяч квадратных метров. Это три зоны с различным функционалом для инновационной деятельности. Офисные, производственно-лабораторные и вспомогательные помещения. На базе технопарка создан центр прототипирования и 3D-моделирования. Он будет работать на основе цифровых технологий не только в производстве, но и в медицине. Здесь же установлен вычислительный комплекс на базе двух мощных серверов с системой хранения данных с функцией резервирования. Есть и система бесперебойного электроснабжения.

Андрей Бобович, директор предприятия «Агентство развития и содействия инвестициям»: «Плюс то, что здесь уже абсолютно готовая инфраструктура на сегодняшний день. Не надо беспокоиться об интернете, телефонии, учебном классе, можно снизить нагрузку на свое оборудование, прежде всего, компьютерное, можно использовать так называемый «тонкий клиент»: приходить с минимумом оборудования и нагружать мощности того сервера, который имеется, вплоть до хранения своих данных на этих серверах».

Основную часть работ выполнили гомельские архитекторы и строители. Использованы отечественные материалы и оборудование. С учетом корректировок первоначального проекта сэкономлено более 300 тысяч рублей. В перспективе открытый модуль соединят галереей с соседним корпусом. Оба модуля будут выполнены в едином архитектурном решении и станут бизнес-комплексом.

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