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Первый модуль технопарка «Коралл» открыли в Гомеле
Источник материала: ОНТ
Дополнительный импульс экономическому развитию и инновационной активности дали в регионе. Первый модуль технопарка «Коралл» открыли в Гомеле. Проект реализуется на территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон».
Площадь первой очереди – около 2,5 тысяч квадратных метров. Это три зоны с различным функционалом для инновационной деятельности. Офисные, производственно-лабораторные и вспомогательные помещения. На базе технопарка создан центр прототипирования и 3D-моделирования. Он будет работать на основе цифровых технологий не только в производстве, но и в медицине. Здесь же установлен вычислительный комплекс на базе двух мощных серверов с системой хранения данных с функцией резервирования. Есть и система бесперебойного электроснабжения.
Основную часть работ выполнили гомельские архитекторы и строители. Использованы отечественные материалы и оборудование. С учетом корректировок первоначального проекта сэкономлено более 300 тысяч рублей. В перспективе открытый модуль соединят галереей с соседним корпусом. Оба модуля будут выполнены в едином архитектурном решении и станут бизнес-комплексом.
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Дополнительный импульс экономическому развитию и инновационной активности дали в регионе. Первый модуль технопарка «Коралл» открыли в Гомеле. Проект реализуется...
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