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Военные вертолеты над городом. Гродно вылизывают к приезду Лукашенко
Источник материала: Партизан
Лукашенко ждут в Гродно 16 июня. Планируется, что он посетит завод "Молочный мир" и горисполком.
Жители заметили над городом военный вертолет. Проверяют, все ли в порядке на местности, которую посетит президент
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Лукашенко ждут в Гродно 16 июня. Планируется, что он посетит завод "Молочный мир" и горисполком.
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