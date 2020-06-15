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Белавиа с 15 июня возобновляет полеты в Украину

15.06.2020 12:04 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Киев, фото: pixabay.com

Белавиа с 15 июня возобновляет регулярные рейсы из Минска в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Для въезда у иностранного гражданина обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19.

«Обращаем внимание, что в транзитной зоне аэропорта Минск и сразу по прилету в один из аэропортов Украины такую страховку купить нельзя. Просьба позаботиться об этом заранее. Также всех прилетевших ожидает 14-дневная самоизоляция», - сказано в сообщении.

Билет можно купить на сайте авиакомпании.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Белавиа с 15 июня возобновляет полеты в Украину. Об этом сообщается в аккаунте авиаперевозчика в Facebook.
 
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