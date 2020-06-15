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Белавиа с 15 июня возобновляет полеты в Украину
Источник материала: Myfin
Белавиа с 15 июня возобновляет регулярные рейсы из Минска в Киев, Львов, Одессу и Харьков.
Для въезда у иностранного гражданина обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19.
«Обращаем внимание, что в транзитной зоне аэропорта Минск и сразу по прилету в один из аэропортов Украины такую страховку купить нельзя. Просьба позаботиться об этом заранее. Также всех прилетевших ожидает 14-дневная самоизоляция», - сказано в сообщении.
Билет можно купить на сайте авиакомпании.
Источник: Myfin.by
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Белавиа с 15 июня возобновляет полеты в Украину. Об этом сообщается в аккаунте авиаперевозчика в Facebook.
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