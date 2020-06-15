Самолет аварийно сел в Гомеле из-за попавшей в двигатель птицы

Источник материала: ОНТ

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Гомель», сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, инцидент произошел 14 июня, в 11.24 на пульт поступило сообщение о том, что в аэропорту в Гомельском районе аварийно приземлилось воздушное судно.

Речь идет о самолете марки ВЕ40, которым владеет чешская авиакомпания «Time Air».

Предварительная версия ЧП, по данным спасателей такова: во время взлета самолета, выполнявшего рейс «Прага-Гомель-Тиват», в его правый двигатель попала птица. Лайнеру пришлось приземлиться.

Пострадавших нет. Точная причина происшествия устанавливается.

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