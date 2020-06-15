ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самолет аварийно сел в Гомеле из-за попавшей в двигатель птицы

15.06.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Самолет аварийно сел в Гомеле из-за попавшей в двигатель птицы

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Гомель», сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, инцидент произошел 14 июня, в 11.24 на пульт поступило сообщение о том, что в аэропорту в Гомельском районе аварийно приземлилось воздушное судно.

Речь идет о самолете марки ВЕ40, которым владеет чешская авиакомпания «Time Air».

Предварительная версия ЧП, по данным спасателей такова: во время взлета самолета, выполнявшего рейс «Прага-Гомель-Тиват», в его правый двигатель попала птица. Лайнеру пришлось приземлиться.

Пострадавших нет.  Точная причина происшествия устанавливается.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Гомель», сообщили в пресс-службе МЧС. По данным спасателей, инцидент произошел 14 июня, в 11.24 на пульт поступило...
 
Новости дня
Новости разные
 
Землетрясение на Тайване: в Тайбэе повреждены несколько домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика