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В Малиновке-6 открыли магазин, где пекут булочки и крутят суши

15.06.2020 11:48 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Магазин брестской сети «Санта» заработал в Минске на улице Слободской, 47. Внутри можно найти большие витрины с продуктами, зону с грилем и пекарню. И хотя открытие не анонсировали, в торговом зале собралось немало людей.

Супермаркет разместился в микрорайоне Малиновка-6 как раз между средней школой №215 и кольцевой дорогой. Раньше на этом месте действовал «Рублёвский», а после масштабной модернизации открылась «Санта». Узнать брестскую сеть можно издалека – по голубым панелям на фасаде и белой вывеске.

Внутри также все изменилось: в торговом зале стало просторнее и уютнее, появились массивные витрины и современное оборудование. Продумана и навигация: пространство разбито на тематические зоны по группам товаров, а не заблудиться помогают «деревянные» панели выше уровня глаз.

На полках собрано около 7000 наименований продуктов. Особый интерес вызвала мясная витрина с нарезками и колбасами. Много продуктов и в молочном отделе – от греческих йогуртов и пудингов до сыров. Оживленно и в зоне фруктов, овощей и зелени. Представлена также замороженная рыба, рядом растянулись бакалейные ряды.

В магазине внедрили формат Food-to-Go. Здесь крутят японские суши и жарят на гриле цыплят и грудинку. Можно взять и полуфабрикаты, в том числе фарш и шашлык. Выпечка поступает на прилавок еще горячей, прямо из пекарни.

«Новый магазин отражает наше видение «вкусного выбора», когда в одном месте можно приобрести любые продукты и готовые блюда высокого качества. Помимо широкого ассортимента и большой акционной зоны, фокус сделан на полуфабрикаты и готовые блюда, а также собственную пекарню. Все это сделает магазин центром притяжения покупателей в микрорайоне», – убеждены в сети «Санта».

Магазин «Санта» на улице Слободской, 47 открыт с 8 до 23 часов. Покупателей обслуживают 5 касс.

Брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит свыше 150 розничных магазинов, а общее число работников превышает 7000 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Магазин брестской сети «Санта» заработал в Минске на улице Слободской, 47. Внутри можно найти большие витрины с продуктами, зону с грилем и пекарню. И хотя открытие...
 
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