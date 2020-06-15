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Доллар продолжает дорожать. Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели

15.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доллар на торгах на минувшей неделе на Белорусской валютно-фондовой бирже то падал, то укреплялся. Сегодня в начале торгов американская валюта укрепляется. FINANCE.TUT.BY посмотрел какие курсы валют сейчас в обменниках. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В начале торгов сегодня доллар подорожал на 0,39% - до 2,3874 рубля (данные на 11.42). 

Самый низкий курс продажи банком доллара - 2,392 рубля (Абсолютбанк), а выше всего - 2,43 рубля (Беларусбанк). 

Выгоднее всего сдавать в банк американскую валюту в Технобанке, БСБ Банке и Абсолютбанке - 2,387 рубля. 

Самый низкий курс продажи банком евро - 2,686 рубля (Абсолютбанк и БСБ Банк), а выше всего - 2,75 рубля (Банк БелВЭБ). 

Выгоднее всего сдавать евро в банк в Paritetbank, Технобанк, БСБ Банк - 2,682 рубля. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар на торгах на минувшей неделе на Белорусской валютно-фондовой бирже то падал, то укреплялся. Сегодня в начале торгов американская валюта укрепляется....
 
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