Доллар продолжает дорожать. Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Доллар на торгах на минувшей неделе на Белорусской валютно-фондовой бирже то падал, то укреплялся. Сегодня в начале торгов американская валюта укрепляется. FINANCE.TUT.BY посмотрел какие курсы валют сейчас в обменниках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В начале торгов сегодня доллар подорожал на 0,39% - до 2,3874 рубля (данные на 11.42).

Самый низкий курс продажи банком доллара - 2,392 рубля (Абсолютбанк), а выше всего - 2,43 рубля (Беларусбанк).

Выгоднее всего сдавать в банк американскую валюту в Технобанке, БСБ Банке и Абсолютбанке - 2,387 рубля.

Самый низкий курс продажи банком евро - 2,686 рубля (Абсолютбанк и БСБ Банк), а выше всего - 2,75 рубля (Банк БелВЭБ).

Выгоднее всего сдавать евро в банк в Paritetbank, Технобанк, БСБ Банк - 2,682 рубля.