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Греция с 15 июня готова принимать белорусских туристов
Источник материала: ОНТ
Греция заявила о готовности принимать белорусских туристов с этого дня. Добраться туда пока можно только на самолёте.
С соблюдением всех мер безопасности. Поверхности дезинфицируют, для пассажиров – только сухие завтраки и консервированные напитки. Прибывающих в аэропорт ждёт тестирование на COVID-19. Сегодня возобновилось авиасообщение и с крупными городами Украины, но пустят туристов в страну только при наличии страхового полиса, а по приезде белорусам придётся пройти двухнедельный карантин.
Открывают внешние границы также сегодня Франция, Германия, Чехия и Швейцария. Испания снимет ограничения 21 июня. А 4 июля самолёт с белорусскими туристами отправится в Египет.
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Греция заявила о готовности принимать белорусских туристов с этого дня. Добраться туда пока можно только на самолёте. С соблюдением всех мер безопасности....
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