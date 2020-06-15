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Греция с 15 июня готова принимать белорусских туристов

15.06.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Греция с 15 июня готова принимать белорусских туристов

Греция заявила о готовности принимать белорусских туристов с этого дня. Добраться туда пока можно только на самолёте.

С соблюдением всех мер безопасности. Поверхности дезинфицируют, для пассажиров – только сухие завтраки и консервированные напитки. Прибывающих в аэропорт ждёт тестирование на COVID-19. Сегодня возобновилось авиасообщение и с крупными городами Украины, но пустят туристов в страну только при наличии страхового полиса, а по приезде белорусам придётся пройти двухнедельный карантин. 

Открывают внешние границы также сегодня Франция, Германия, Чехия и Швейцария. Испания снимет ограничения 21 июня. А 4 июля самолёт с белорусскими туристами отправится в Египет. 

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Греция заявила о готовности принимать белорусских туристов с этого дня. Добраться туда пока можно только на самолёте. С соблюдением всех мер безопасности....
 
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