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В Житковичском районе водитель уснул за рулем, выехал на велодорожку и сбил женщину
Источник материала: Tut.by
В Житковичском районе водитель съехал с дороги и сбил велосипедистку — женщина в больнице. Подробности
ДТП произошло днем 14 июня на дороге Житковичи — Давид Городок.
По предварительной информации, 35-летний водитель Peugeot уснул за рулем, съехал на велосипедную дорожку, где сбил 61-летнюю женщину на велосипеде.
Женщина получила серьезные травмы, она в больнице.
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ДТП произошло днем 14 июня на дороге Житковичи - Давид Городок.
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