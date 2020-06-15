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В Житковичском районе водитель уснул за рулем, выехал на велодорожку и сбил женщину

15.06.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе водитель съехал с дороги и сбил велосипедистку — женщина в больнице. Подробности рассказали в МВД.


ДТП произошло днем 14 июня на дороге Житковичи — Давид Городок.

По предварительной информации, 35-летний водитель Peugeot уснул за рулем, съехал на велосипедную дорожку, где сбил 61-летнюю женщину на велосипеде.


Женщина получила серьезные травмы, она в больнице.

 
 
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ДТП произошло днем 14 июня на дороге Житковичи - Давид Городок.
 
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