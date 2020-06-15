В Житковичском районе водитель уснул за рулем, выехал на велодорожку и сбил женщину

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе водитель съехал с дороги и сбил велосипедистку — женщина в больнице. Подробности рассказали в МВД.





ДТП произошло днем 14 июня на дороге Житковичи — Давид Городок.

По предварительной информации, 35-летний водитель Peugeot уснул за рулем, съехал на велосипедную дорожку, где сбил 61-летнюю женщину на велосипеде.





Женщина получила серьезные травмы, она в больнице.