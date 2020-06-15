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92-летний хирург из Кыргызстана: «Главное, чтобы пальцы дружили с мозгами»
Источник материала: СТВ
Новости Кыргызстана. 68 лет за операционным столом. Врач из Кыргызстана побил все мировые рекорды – в свои 92 он проводит сложнейшие хирургические вмешательства и продолжает спасать жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас будем оперировать пациентку. Если не запущенный случай, максимум минут 10 займет операция.
В расписании Мамбета Мамакеева по пять-шесть операций в день. Он спасает пациентов с заболеваниями органов брюшной полости. Первым в Кыргызстане освоил метод лапароскопии. Чтобы выполнять такие операции, необходимы идеальная сосредоточенность, зоркий глаз и уверенные руки. Именно поэтому большая часть хирургов после 60 лет уходит на отдых.
Мамбет Мамакеев, врач-хирург (Кыргызстан):
За 68 лет врач сделал около 30 тысяч операций. Рекорд Мамбета Мамакеева внесен в книгу Гиннеса.
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Новости Кыргызстана. 68 лет за операционным столом. Врач из Кыргызстана побил все мировые рекорды – в свои 92 он проводит сложнейшие хирургические вмешательства и...
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