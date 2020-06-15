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Купаловский второй раз открывает театральный сезон. Как будут соблюдать меры безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После двух месяцев перерыва из-за пандемии возобновляются живые показы спектаклей. Конечно же, визитной карточкой театра: 15 июня зрители увидят легендарную «Павлинку».
До конца месяца в театре также покажут «Рэвізора», «Пінскую шляхту», «Людзей на балоце» и другие постановки. К слову, за два месяца перерыва спектакли Купаловского онлайн посмотрели около 100 тысяч зрителей.
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Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24...
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