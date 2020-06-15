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На юге Франции проливные дожди затапливают все вокруг. Вода поднялась до 25 см (ВИДЕО)

15.06.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проливные дожди пришли на смену жаре на юге Франции. Непогода в регионе не утихает с четверга. 

Реки вышли из берегов, затопив улицы и поля. В некоторых районах вода поднялась без малого на 25 сантиметров. Ливни стали причиной оползней: грязевые потоки сносили припаркованные машины, открытые террасы и бары. И это ещё один тяжелый удар после нескольких месяцев простоя бизнеса из-за карантина.

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Проливные дожди пришли на смену жаре на юге Франции. Непогода в регионе не утихает с четверга.  Реки вышли из берегов, затопив улицы и поля. В некоторых районах вода...
 
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