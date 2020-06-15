|
Юристы о заявлениях о «виновности» Бабарико: Они недопустимы и грубо нарушают права человека
Источник материала: Tut.by
Права задержанных по «делу Белгазпромбанка» и претендента в кандидаты президента Виктора Бабарико нарушаются. К такому выводу пришли юристы общественной организации
Описывая хронологию событий вокруг Белгазпромбанка, юристы отмечают, что на следующий день после обысков, их уже комментировал президент.
— Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет, —
Буквально через несколько часов по телеканалу ОНТ
— Не могу себе даже представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя. И уже могу сказать, что доказательства его участия в этой противоправной деятельности у нас имеются, — сказал Иван Тертель.
14 июня пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в интервью РБК о деле Белгазпромбанка и Викторе Бабарико
14 июня по телеканалу телеканал Беларусь-1
Тем временем, как отмечают в «Правовой инициативе» Виктор Бабарико находится на свободе, его не вызывали на допросы, с ним не проводится никаких иных следственных действий. Сам он
Руководитель «Правовой инициативы» Виктория Федорова отмечает, что должностные лица такого уровня высказывая подобные обвинительные заявления в СМИ до суда, а главные государственные телеканалы страны, обвиняя людей без приговора суда, нарушают презумпцию невиновности.
— Принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 26 Конституции и в ст. 16 УПК, гласит, что никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет доказана и установлена приговором суда. То есть, до вступления в законную силу приговора суда человек считается невиновным. Презумпция невиновности имеет основополагающее значение для защиты прав человека: возлагает обязанность доказывания на обвинение и обеспечивает, чтобы сомнения толковались в пользу обвиняемого, — отмечает Федорова.
Юрист подчеркивает: все государственные органы власти обязаны воздерживаться от предрешения исхода судебного разбирательства, в том числе воздерживаться от публичных заявлений, в которых утверждается о виновности. Что касается СМИ, то по международным стандартам им также следует воздерживаться от подачи новостей таким образом.
— Как неоднократно отмечал Европейский суд по правам человека, необходимо фундаментальным образом различать заявление о том, что человек подозревается в совершении преступления, и ясное заявление, сделанное в отсутствие приговора, о том, что человек совершил преступление. Последняя ситуация нарушает презумпцию невиновности. Безусловно, принцип презумпции невиновности не запрещает правоохранительным органам и должностным лицам информировать общественность об уголовных делах, но он требует от них при этом максимальной осмотрительности и тщательного выбора формулировок.
Как мы видим в этом деле, и глава КГК, и пресс-секреталь президента, в том числе президент, неоднократно делали заявления, в которых утверждается о причастности к преступлениям Виктора Бабарико и виновности задержанных по делу Белгазпромбанка. Такие заявления недопустимы и грубо нарушают права человека, — подытоживает юрист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Должностные лица такого уровня высказывая обвинительные заявления в СМИ до суда, а главные государственные телеканалы страны обвиняя людей без приговора суда,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)