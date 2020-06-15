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Зритель позвонил в эфир, чтобы задать вопрос мэру. В этот момент под ведущим сломался стул

15.06.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оказывается, мебель очень важна, чтобы провести прямой эфир без происшествий. Это наглядно демонстрирует видео программы «Утро с мэром» из российского Новокузнецка. Там под ведущим просто не выдержал стул, и этот момент увидели все. Эфир зрителям точно запомнится надолго.

 
 
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