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Жаркая и дождливая погода ожидается на этой неделе в Беларуси

15.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жаркая и дождливая погода ожидается на этой неделе в Беларуси

Жаркая и дождливая погода ожидается на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В прошедшие выходные вместе с грозовыми тучами и обильными дождями наблюдалась прохладная погода. В воскресенье, 14 июня, температура в основном была 13-19 градусов тепла, только по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей воздух прогревался до плюс 20-25. Такой температурный фон оказался на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

«Но понижение температуры было кратковременным. На этой неделе в многокилометровой толще атмосферы вновь установятся юго-восточные потоки, воздушные массы на Беларусь снова начнут поступать с юга европейской России и с восточной акватории Черного моря, где скопился очень теплый и влажный воздух. Так что сезон дождей, у нас, судя по всему, продолжится. За прошедшую половину июня влаги уже достаточно, а по северо-восточной части страны в отдельных регионах уже избыток, здесь выпало около полутора месячной нормы осадков», — рассказали синоптики.

Во вторник, 16 июня, погодные условия будут определять атмосферный фронт и теплая влажная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем — 23-29 выше нуля, в восточных районах местами до плюс 30.

В среду, 17 июня, ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по юго-западу страны, будут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Ночью будет от 14 до 20 градусов тепла, днем — 25-31 выше нуля.

В четверг, 18 июня, прогнозируется переменная облачность. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью — 15-20 градусов тепла, днем — плюс 25-31.

В пятницу, 19 июня, ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер будет восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью составит 15-20 выше нуля, днем — плюс 25-32.

По данным синоптиков, в предстоящие выходные ожидается преобладание теплой погоды, лишь в северных, северо-западных районах, куда прекратится приток очень теплого воздуха, будет свежее.

https://www.belta.by/

 
 
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Жаркая и дождливая погода ожидается на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения...
 
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