|
Ничего не видела и была почти без волос: стилист рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты
Источник материала: ОНТ
Российский стилист Владислав Лисовец в связи с годовщиной смерти певицы Жанны Фриске, которая скончалась 15 июня 2015-го после долгой борьбы с раком, рассказал о своей последней встрече с артисткой. Об этом
По словам стилиста, за три месяца до смерти Фриске приехала в салон красоты, чтобы сделать последнюю прическу. Как рассказал Лисовец, певица на тот момент уже почти ничего не видела, а волос у нее почти не было.
Он отметил, что певица приехала к нему сама, хотя он предлагал сделать ей прическу вдали от посторонних глаз, например, у нее дома.
Когда он спросил у Фриске, какую стрижку ей сделать, ее ответ привел его в ужас.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ничего не видела и была почти без волос: стилист рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты
Российский стилист Владислав Лисовец в связи с годовщиной смерти певицы Жанны Фриске, которая скончалась 15 июня 2015-го после долгой борьбы с раком, рассказал о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)