Ничего не видела и была почти без волос: стилист рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты

Источник материала: ОНТ

Российский стилист Владислав Лисовец в связи с годовщиной смерти певицы Жанны Фриске, которая скончалась 15 июня 2015-го после долгой борьбы с раком, рассказал о своей последней встрече с артисткой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам стилиста, за три месяца до смерти Фриске приехала в салон красоты, чтобы сделать последнюю прическу. Как рассказал Лисовец, певица на тот момент уже почти ничего не видела, а волос у нее почти не было.

Он отметил, что певица приехала к нему сама, хотя он предлагал сделать ей прическу вдали от посторонних глаз, например, у нее дома.

Когда он спросил у Фриске, какую стрижку ей сделать, ее ответ привел его в ужас.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

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