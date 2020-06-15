Лукашенко поздравил с днем рождения Си Цзиньпина

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси поздравил с днем рождения Председателя КНР. Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране рады выдающимся успехам Китайской Народной Республики под руководством Си Цзиньпина.

Глава государства подчеркнул, что Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене. Глобальная инициатива «Пояс и путь» заслуженно получила мировое признание и объединила вокруг себя многие государства на разных континентах. Александр Лукашенко отметил личный вклад лидера КНР в развитие белорусско-китайского партнерства и дружбы.

Фото: БЕЛТА

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