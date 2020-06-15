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«Я вдохновлена и верю в лучшее». Чемпионка мира по легкой атлетике - об очередях на пикетах

15.06.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира и Европы, а также обладательница бронзовый медали Пекина-2008, толкательница ядра Надежда Остапчук в интервью «Радыё Свабода» заявила, что впечатлена политической активностью белорусов в последние месяцы.


Фото: Reuters

«Я очень рада, что наше политическое болото, которое совсем застоялось и лишь немного пузырилось, наконец начало просыпаться. Люди поняли, что они тоже имеют права и должны защищать их. Не могла и вообразить, что белорусы будут стоять в длинных очередях, чтобы подписаться за кандидата. Это столь удивительно, что вдохновляет и заставляет верить в лучшее. Честно говоря, хотела оставить подпись на прошлых выходных, но очереди на Комаровке были столь большие, что пришлось еще раз выйти в будний день.

Нервозность, незащищенность — все очевидно. Отсюда все эти жестокие задержания, уголовные дела, обыски квартир и офисов — только из этого. Но должна сказать, что даже по сравнению с предыдущими кампаниями белорусам удалось преодолеть страх. Возможно, увидели впереди перспективу. В конце концов, если у вас есть цель, вы идете к ней, несмотря на препятствия. Даже жертвуя собой, как бы высокомерно это ни звучало. В любом случае, тот факт, что появились заметные изменения, оставляет надежду», — сказала Остапчук.

Бывшая легкоатлетка заявила, что подписалась за трех кандидатов (Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую). К слову, о блогере Сергее Тихановском узнала после его задержания.

«Я зашла на канал, чтобы посмотреть, за что преследуют человека. Да ни за что! Он просто собирает мнения людей о бездействии властей, бесхозяйственности на местах. Он что-то новое открыл? Абсолютно ничего, за что можно было бы преследовать человека. По крайней мере, состава преступления нет. Нет же, они загнали его в тюрьму. Но этот случай только добавил популярности и ему, и его проекту „Страна для жизни“. Какой-то абсурд», — отметила Остапчук.

Чемпионка мира также раскритиковала спортсменов, которые негативно высказываются о белорусском языке.

«Это очень печально. Я надеюсь, что когда-нибудь они поймут свою ошибку и будут стыдиться того, что сказали. Я могу говорить по-белорусски, хотя мой мозг работает по-русски в силу обстоятельств. Практики нет, потому что наш язык целенаправленно уничтожали с середины 1990-х», — сказала Остапчук.

 
 
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Чемпионка мира и Европы, а также обладательница бронзовый медали Пекина-2008, толкательница ядра Надежда Остапчук в интервью «Радио Свобода» заявила, что впечатлена...
 
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