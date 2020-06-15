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Египет возобновит авиасообщение с 1 июля

15.06.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Египта. О возобновлении авиасообщения объявил Египет. Первые рейсы состоятся уже в начале июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египет возобновит авиасообщение с 1 июля

Сперва в полном объеме восстановиться трафик внутри страны, позже постепенно будут запущены рейсы в некоторые страны. При этом будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.

Египет возобновит авиасообщение с 1 июля

Пассажирам на борту будут выдавать только сухие завтраки и консервированные напитки. Это коснется не всех курортов. Все путешественники будут обязаны регулярно измерять температуру тела.

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Новости Египта. О возобновлении авиасообщения объявил Египет. Первые рейсы состоятся уже в начале июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сперва в...
 
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