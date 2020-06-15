На проспекте Независимости каток слетел с трала на встречную Toyota

Источник материала: Tut.by

Каток упал с полуприцепа и врезался в легковушку в Минске, сообщили в столичной ГАИ.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось днем 14 июня на проспекте Независимости. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля с полуприцепом, на котором находился дорожный каток, ехал со стороны Площади Победы в направлении улицы Козлова, и в этот момент произошло падение катка на полосу встречного движения, где он врезался в Toyota.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

В ГАИ напомнили, что перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение.