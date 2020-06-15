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Дипломатический скандал: Россия выслала сотрудников посольства Чехии

15.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД России объявил двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата и потребовал, чтобы до 17 июня они и члены их семей покинули Россию.

Так российские власти ответили на высылку двоих российских дипломатов из Чехии в начале июня. Сотрудников российского посольства выслали из-за скандала, связанного с угрозами чешским политикам.

В начале апреля, как сообщало чешское издание Respect, в Прагу прибыл российский дипломат, который собирался отравить рицином чешских чиновников, ответственных за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу. Как писал The Insider, яд доставил и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.
 
 
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МИД России объявил двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата и потребовал, чтобы до 17 июня они и члены их семей покинули Россию.
 
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