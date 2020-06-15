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В Мозыре вынесли приговор водителю Mercedes, по вине которого перевернулся автобус и погиб пассажир
Источник материала: Tut.by
В Мозыре вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пассажир автобуса, а еще один получил серьезные травмы. Подробности
Напомним, авария
Водителя Mercedes суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде трех лет колонии-поселения.
Жене, детям и отцу погибшего пассажира он должен будет выплатить 100 тысяч рублей моральной компенсации, пострадавшему — 9 тысяч рублей.
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Авария произошла в октябре прошлого года на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
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