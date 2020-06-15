В Мозыре вынесли приговор водителю Mercedes, по вине которого перевернулся автобус и погиб пассажир

Источник материала: Tut.by

В Мозыре вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пассажир автобуса, а еще один получил серьезные травмы. Подробности сообщили в Гомельском областном суде.





Напомним, авария произошла в октябре прошлого года на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Грузовой автомобиль Mercedes ехал по второстепенной дороге и не пропустил ехавший по главной автобус МАЗ, который перевозил 12 работников предприятия. От удара последний опрокинулся, одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. Мужчина умер на месте происшествия. Остальные 11 пассажиров также получили травмы, один — очень тяжелые.



Фото читателя

Водителя Mercedes суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде трех лет колонии-поселения.

Жене, детям и отцу погибшего пассажира он должен будет выплатить 100 тысяч рублей моральной компенсации, пострадавшему — 9 тысяч рублей.