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В Мозыре вынесли приговор водителю Mercedes, по вине которого перевернулся автобус и погиб пассажир

15.06.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пассажир автобуса, а еще один получил серьезные травмы. Подробности сообщили в Гомельском областном суде.


Напомним, авария произошла в октябре прошлого года на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Грузовой автомобиль Mercedes ехал по второстепенной дороге и не пропустил ехавший по главной автобус МАЗ, который перевозил 12 работников предприятия. От удара последний опрокинулся, одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. Мужчина умер на месте происшествия. Остальные 11 пассажиров также получили травмы, один — очень тяжелые.


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Водителя Mercedes суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде трех лет колонии-поселения.

Жене, детям и отцу погибшего пассажира он должен будет выплатить 100 тысяч рублей моральной компенсации, пострадавшему — 9 тысяч рублей.

 
 
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Авария произошла в октябре прошлого года на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
 
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