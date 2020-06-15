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Установлены причины взрыва в многоквартирном доме в Дрогичине
15.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напомним, 9 декабря 2019 года в Дрогичине в многоквартирном жилом доме на ул. К.Маркса
Кобринским межрайонным отделом Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда проведено специальное расследование несчастного случая и на основании технических экспертиз установлены причины взрыва. Выяснилось, что в газовом оборудовании имелась техническая неисправность: в месте соединения газового редуктора со шлангом произошла утечка газа. Об этом
«В ходе расследования также установлено, что пострадавшие рабочие не проходили обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не были ознакомлены с руководством по эксплуатации газового нагревателя, технологической картой на монтажные работы по установке натяжного потолка из пленки ПВХ и перед началом производства работ не убедились в отсутствии утечки газа. Кроме того, использовали баллон для сжиженных газов с истекшим сроком технического освидетельствования, а также видоизмененный газовый шланг длиной 4,7 м вместо заводского 1,5 м», – прокомментировал Сергей Стоцкий.
Устанавливали натяжной потолок работники частного предприятия, его директор привлечен к ответственности как лицо, допустившее нарушения законодательства об охране труда.
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Напомним, 9 декабря 2019 года в Дрогичине в многоквартирном жилом доме на ул. К.Маркса прогремел взрыв. Во время монтажа натяжного потолка в одной из квартир...
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