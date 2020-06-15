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Что нужно знать перед тем, как сдать донорскую кровь

15.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото: БелТА

Избегать случайных половых связей, не делать тату и пирсинг, не приходить перед экзаменами. Что нужно делать перед сдачей донорской крови, рассказал сотрудница Слуцкой станции переливания крови.

В SlutskGorod обратился читатель, который хотел бы сдать кровь, но не знает, что в этом случае делать и к кому в первую очередь обращаться. 

"Я хочу сдать кровь, безвозмездно, регулярно. Что мне делать, в поликлинике в регистратуре развели руками. Или я не могу сдать кровь в теперешнее время?", - написал случчанин.

С чего начать и что делать дальше, рассказали в регистратуре станции переливания крови.

— Желающему сдать кровь, необходимо обратиться к нам во вторник или пятницу с паспортом, военным билетом и амбулаторной картой. В поликлинике её выдают как донорам, так и потенциальным донорам без проблем. Только нужно это обозначить в регистратуре ЦРБ, —  пояснила сотрудница. —  Затем человек пишет заявление, после чего его отправляют на осмотр к врачу. По результатам осмотра определяют - может он стать донором или нет. Если всё хорошо, врач проводит беседу, даёт рекомендации по питанию и назначает дату сдачи крови.

Личная гигиена, рекомендованное питание, здоровый образ жизни - ещё не все пункты, которые необходимо соблюдать перед донацией. Оказывается, правил немного больше:

  • избегать случайных половых связей, которые могут повлечь за собой заболевание вирусными инфекциями, передающимися половым путем (вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, другие вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи, сифилис, ВИЧ (СПИД));
  • избегать таких косметических манипуляций как тату, пирсинг, импланты, шрамирование, сплит языка и др. или воздержаться от выполнения донорской функции на 6 месяцев от даты проведения последней манипуляции;
  • не приходить на донацию при наличии признаков недомогания (насморк, кашель, головная боль, боль в горле, повышение или понижение артериального давления), наличии острых и (или) обострении хронических заболеваний, во время приема лекарственных средств (в т.ч. с профилактической целью), а также в состоянии переутомления (после чрезмерных физических нагрузок, работы в ночное время суток и пр.);
  • не планировать донацию непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, во время интенсивного периода работы, перед работой в горячих цехах и в ночное время суток;

Запись доноров на донацию проходит каждый вторник и пятницу при личном посещении каб. 3 с 9.00 до 11.00 или по телефону 7-17-48 каждый понедельник и четверг c 13.30 до 15.30.

Станция переливания крови находится по адресу: Слуцк, ул. Чайковского, 21. 

Более подробную информацию можно узнать на сайте Станции переливания крови или по телефону регистратуры  8 (01795) 7-17-48.

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Избегать случайных половых связей, не делать тату и пирсинг, не приходить перед экзаменами. Что нужно знать перед сдачей донорской крови, рассказала сотрудница...
 
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