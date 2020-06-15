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Что нужно знать перед тем, как сдать донорскую кровь
15.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото: БелТА
Избегать случайных половых связей, не делать тату и пирсинг, не приходить перед экзаменами. Что нужно делать перед сдачей донорской крови, рассказал сотрудница Слуцкой станции переливания крови.
В SlutskGorod обратился читатель, который хотел бы сдать кровь, но не знает, что в этом случае делать и к кому в первую очередь обращаться.
"Я хочу сдать кровь, безвозмездно, регулярно. Что мне делать, в поликлинике в регистратуре развели руками. Или я не могу сдать кровь в теперешнее время?", - написал случчанин.
С чего начать и что делать дальше, рассказали в регистратуре станции переливания крови.
— Желающему сдать кровь, необходимо обратиться к нам во вторник или пятницу с паспортом, военным билетом и амбулаторной картой. В поликлинике её выдают как донорам, так и потенциальным донорам без проблем. Только нужно это обозначить в регистратуре ЦРБ, — пояснила сотрудница. — Затем человек пишет заявление, после чего его отправляют на осмотр к врачу. По результатам осмотра определяют - может он стать донором или нет. Если всё хорошо, врач проводит беседу, даёт рекомендации по питанию и назначает дату сдачи крови.
Личная гигиена, рекомендованное питание, здоровый образ жизни - ещё не все пункты, которые необходимо соблюдать перед донацией. Оказывается, правил немного больше:
Запись доноров на донацию проходит каждый вторник и пятницу при личном посещении каб. 3 с 9.00 до 11.00 или по телефону 7-17-48 каждый понедельник и четверг c 13.30 до 15.30.
Станция переливания крови находится по адресу: Слуцк, ул. Чайковского, 21.
Slutsk-Gorod.by
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Избегать случайных половых связей, не делать тату и пирсинг, не приходить перед экзаменами. Что нужно знать перед сдачей донорской крови, рассказала сотрудница...
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