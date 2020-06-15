На пожаре в Лежайке (Пружанский район) уничтожена спецтехника

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 12 июня в центр оперативного управления Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании погрузчика на территории МТК д.Лежайка ОАО «Журавлиное». О произошедшем сообщил работник хозяйства.





До прибытия подразделений МЧС были предприняты меры по самостоятельному тушению возгорания: «В момент возникновения пожара я на погрузчике работал. Услышав запах гари, обернулся назад и увидел, как из моторного отсека идет дым, выбивается пламя. Сразу же приступил к тушению: воспользовался огнетушителем, но огонь остановить не удалось. Позвонили спасателям».





Прибывшие к месту вызова спасатели открытое горение ликвидировали. В результате огнём полностью уничтожен погрузчик «Амкадор-332С4», 2008 года выпуска.





Причину возгорания спецтехники предстоит ещё установить.





Но стоит отметить, что необходимо своевременно проводить техническое обслуживание техники, узлов и деталей.