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На пожаре в Лежайке (Пружанский район) уничтожена спецтехника

15.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 12 июня в центр оперативного управления Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании погрузчика на территории МТК д.Лежайка ОАО «Журавлиное». О произошедшем сообщил работник хозяйства.

На пожаре в Лежайке (Пружанский район) уничтожена спецтехника

До прибытия подразделений МЧС были предприняты меры по самостоятельному тушению возгорания: «В момент возникновения пожара я на погрузчике работал. Услышав запах гари, обернулся назад и увидел, как из моторного отсека идет дым, выбивается пламя. Сразу же приступил к тушению: воспользовался огнетушителем, но огонь остановить не удалось. Позвонили спасателям».

На пожаре в Лежайке (Пружанский район) уничтожена спецтехника

Прибывшие к месту вызова спасатели открытое горение ликвидировали. В результате огнём полностью уничтожен погрузчик «Амкадор-332С4», 2008 года выпуска.

На пожаре в Лежайке (Пружанский район) уничтожена спецтехника

Причину возгорания спецтехники предстоит ещё установить.

На пожаре в Лежайке (Пружанский район) уничтожена спецтехника

Но стоит отметить, что необходимо своевременно проводить техническое обслуживание техники, узлов и деталей.

 
 
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  Вечером 12 июня в центр оперативного управления Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании погрузчика на...
 
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