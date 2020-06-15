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На пожаре в Лежайке (Пружанский район) уничтожена спецтехника
15.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 12 июня в центр оперативного управления Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании погрузчика на территории МТК д.Лежайка ОАО «Журавлиное». О произошедшем сообщил работник хозяйства.
До прибытия подразделений
Прибывшие к месту вызова спасатели открытое горение ликвидировали. В результате огнём полностью уничтожен погрузчик «Амкадор-332С4», 2008 года выпуска.
Причину возгорания спецтехники предстоит ещё установить.
Но стоит отметить, что необходимо своевременно проводить техническое обслуживание техники, узлов и деталей.
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Вечером 12 июня в центр оперативного управления Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании погрузчика на...
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