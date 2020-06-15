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Райисполком отправляет на целевое обучение

15.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Горецкого райисполкома имеет возможность направить на целевое обучение на дневную форму обучения для получения высшего (УО «БГСХА»,УО «ВГАВМ» г. Витебск, УО «БГАТУ» г. Минск) и средне специального образования (УО «Кличевский государственный аграрно-технический колледж», УО «Климовичский государственный аграрный колледж») на сельскохозяйственные специальности: агрономия. агрохимия и почвоведение, зоотехния, техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, экономика и организация производства в отраслях АПК, бухгалтерский учет, анализ и аудит, ветеринарная медицина, зоотехния (НИСПО), техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (НИСПО), энергетическое обеспечение.

При заключении целевого договора предоставляются доплаты к стипендии от 3-8 базовых величин.

Справки по телефону: 8-02233-7-61-75, 8-029-373-38-21, Лаврова Лариса Александровна.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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  Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Горецкого райисполкома имеет возможность направить на целевое обучение на дневную форму обучения для...
 
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