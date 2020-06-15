Источник материала: Новости Волковыска

Жители Беларуси к концу 2020 года будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на 83%. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Сегодня можно сказать, что практически все услуги, кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме. По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом жилищно-коммунальные услуги будут оплачиваться населением, то есть окупаться, на уровне 83 с хвостиком процентов», – сказал министр.

При этом, на начало года около 8% домохозяйств (340 тысяч лицевых счетов) имели просроченную задолженность по оплате услуг ЖКУ.

«Не скажу, что она критическая, но и не скажу, что это мало, потому что это десятки миллионов рублей, которые не оплачены именно населением, это вымытые оборотные средства», – отметил по поводу такой суммы задолженности Андрей Хмель.

Отметим, что на данный момент в системе ЖКХ открыты чуть более 4 млн лицевых счетов.