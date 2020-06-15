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Что произойдёт с телом, если долго сидеть нога на ногу

15.06.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что произойдёт с телом, если долго сидеть нога на ногу

Наверное не существует таких людей, которые бы не любили сидеть в позе нога на ногу. Но знаете ли вы, что данная привычка очень вредна для здоровья? Особенно в долгосрочной перспективе. Скрещивать ноги можно на непродолжительное время. Но сидеть по несколько часов не рекомендуется. Об этом сообщает сайт Wday.ru.

1. У вас поднимется кровяное давление

Как подтвердили неоднократные исследования, такая привычка может увеличить систолическое артериальное давление на 7%, а диастолическое на 2%. Да, для молодых людей такой скачок давления не представляет опасности. Но людям, которые страдают от повышенного давления, лучше отказаться от данной привычки. 

2. У вас могут возникнуть боли в спине и шее

По мнению физиотерапевта Вивиана Айзенштадта, вы можете чувствовать боли в спине и шее именно из-за сидения со скрещенными ногами. К тому же данная поза может спровоцировать возникновение межпозвоночной грыжи. Всё это происходит из-за давления на позвоночник. 

3. У вас может повредиться малоберцовый нерв

Самый большой нерв в нашем организме - это седалищный нерв. Он тянется от спинного мозга к ступням. Малоберцовый нерв является частью седалищного нерва. Если постоянно сидеть в позе нога на ногу, то это может повредить нерв. В результате вы потеряете чувствительность.

4. У вас может развиться варикозное расширение вен

Некоторые специалисты считают, что повлиять на возникновение варикоза может именно привычка сидеть, скрещивая ноги. Дело в том, что данная поза мешает кровотоку в ваших ногах, что может ослабить или повредить вены.

фото: Getty Images


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Наверное не существует таких людей, которые бы не любили сидеть в позе нога на ногу. Но знаете ли вы, что данная привычка очень вредна для здоровья? Особенно в...
 
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