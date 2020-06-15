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В Лидском районе 17-летний парень опрокинул Nissan: несовершеннолетняя пассажирка в реанимации

15.06.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя пассажирка получила тяжелые травмы при опрокидывании автомобиля в Лидском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, в 3 часа ночи 15 июня 17-летний парень взял ключи от автомобиля родителей, заехал за своим знакомым и подругой, после чего молодые люди отправились за город. Около 04.40 на 2-м километре трассы Заполье — Дайнова молодой человек не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 17-летняя девушка, ехавшая на заднем сиденье, получила тяжелейшие травмы и была госпитализирована в реанимацию. Установлено, что ремнем безопасности она пристегнута не была.

 
 
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Происшествие случилось в ночь на 15 июня на 2-м километре трассы Заполье - Дайнова.
 
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