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В Лидском районе 17-летний парень опрокинул Nissan: несовершеннолетняя пассажирка в реанимации
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетняя пассажирка получила тяжелые травмы при опрокидывании автомобиля в Лидском районе. Об этом
По информации инспекторов, в 3 часа ночи 15 июня 17-летний парень взял ключи от автомобиля родителей, заехал за своим знакомым и подругой, после чего молодые люди отправились за город. Около 04.40 на 2-м километре трассы Заполье — Дайнова молодой человек не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП 17-летняя девушка, ехавшая на заднем сиденье, получила тяжелейшие травмы и была госпитализирована в реанимацию. Установлено, что ремнем безопасности она пристегнута не была.
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Происшествие случилось в ночь на 15 июня на 2-м километре трассы Заполье - Дайнова.
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