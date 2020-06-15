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Наталья Кисель выходит из президентской гонки
Источник материала: Партизан
Зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель, руководитель избирательного штаба которой Сергей Штода обложил матом журналиста Нашей Нивы, заявила о том, что выходит из президентской гонки.
"Сообщаем о завершении нашего участия в предвыборной компании", - говорится в заявлении ее избирательного штаба Кисель.
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Зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель, руководитель избирательного штаба которой Сергей Штода обложил матом журналиста Нашей...
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