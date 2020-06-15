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БПС-Сбербанк экстренно меняет Наблюдательный совет

15.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще один белорусский банк с российским капиталом «БПС-Сбербанк» сообщил о проведении внеочередного собрания акционеров.

Повестка дня назначенного на 23 июня собрания состоит из двух вопросов:

- о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк»;
- Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».

«Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается на основании решения Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с Уставом ОАО «БПС-Сбербанк», - говорится в сообщении банка.

В настоящий момент главой Наблюдательного совета БПС-Сбербанка является экс-глава Нацбанка РБ и член постоянно действующей рабочей группы при администрации президента РБ Петр Прокопович.
 
 
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Еще один белорусский банк с российским капиталом «БПС-Сбербанк» сообщил о проведении внеочередного собрания акционеров.
 
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