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Работник склада в России случайно упаковал сам себя в пленку. Момент попал на камеру
Источник материала: Tut.by
В логистическом центре в Казани камера сняла крайне неудачный момент, приключившийся с одним из работников склада. Мужчина упаковывал в пленку коробки, но что-то пошло не так, и он упаковал себя вместе с ними. Посмотрите, как ему это удалось.
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«Распаковывать» мужчину пришлось другим работникам.
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