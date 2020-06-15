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Работник склада в России случайно упаковал сам себя в пленку. Момент попал на камеру

15.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В логистическом центре в Казани камера сняла крайне неудачный момент, приключившийся с одним из работников склада. Мужчина упаковывал в пленку коробки, но что-то пошло не так, и он упаковал себя вместе с ними. Посмотрите, как ему это удалось.

 
 
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