Работник склада в России случайно упаковал сам себя в пленку. Момент попал на камеру

Источник материала: Tut.by

В логистическом центре в Казани камера сняла крайне неудачный момент, приключившийся с одним из работников склада. Мужчина упаковывал в пленку коробки, но что-то пошло не так, и он упаковал себя вместе с ними. Посмотрите, как ему это удалось.