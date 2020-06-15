Волонтера инициативной группы Светланы Тихановской правозащитники признали политзаключенным

Источник материала: Tut.by

Задержанного 6 июня в Поставском районе волонтера инициативной группы Светланы Тихановской Андрея Новикова белорусские правозащитники признали политзаключенным и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится в заявлении лишенного регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Радыё Рацыя

Как сообщают правозащитники, Новикова задержали 6 июня в деревне Прусы за участие в пикете по сбору подписей, который приравняли к несанкционированному массовому мероприятию. Задерживала Новикова целая группа сотрудников милиции. Сначала его отвезли в Поставы, чтобы составить протокол по арт. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). А затем стало известно, что его перевезли в Минск в изолятор временного содержания на Окрестино.

Андрей Новиков — гражданин России, но уже много лет живет в Беларуси. Он женат, у него двое несовершеннолетних детей. Во вторник 9 июня в доме Новикова в Прусах прошел обыск.

Белорусские правозащитники признают Андрея Новикова политзаключенным, требуют его незамедлительного освобождения и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.