В Беларуси почти 44 тыс. долгожителей в возрасте 90-99 лет

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси 43 980 долгожителей в возрасте 90-99 лет, 428 человек перешагнули столетний рубеж.

Об этом сегодня журналистам сообщила руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным Людмилы Жилевич, больше всего долгожителей проживает в Витебской области. «Хотим провести исследование, чем это вызвано», — проинформировала специалист. «Наибольшее число долгожителей среди сельского населения. Особенно люди той крепкой закваски, которые привыкли к постоянному физическому труду, свежему воздуху и натуральному питанию», — добавила директор центра.

Она рассказала, что в центре активного долголетия проводили небольшой опрос среди людей, которым исполнилось больше ста лет. Интересовались, о чем они жалеют, что считают самым важным в жизни и какие бы советы дали молодежи, чтобы долго жить. Все опрошенные жалели, что недостаточно общались с близкими, не успели сказать им всех добрых слов. Объединяет долгожителей позитивный взгляд на мир и активность. «Что касается пожеланий молодежи, то они говорили, что надо трудиться, и тогда старость за вами не успеет», — отметила Людмила Жилевич.