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Что не так с "виновностью" Виктора Бабрико: объясняют юристы

15.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Права задержанных по "делу Белгазпромбанка" и претендента в кандидаты президента Виктора Бабарико нарушаются, считают юристы общественной организции "Правовая инициатива".

Что не так с "виновностью" Виктора Бабрико: объясняют юристы
Юристы "Правовой инициативы" объяснили, что не так с правами человека в «деле Белгазпромбанка»

Хронология событий:


11 июня в головном офисе Белгазпромбанка провели обыск, также обыски прошли и в ряде других компаний и у людей, так или иначе связанных с Виктором Бабарико. 

12 июня во время поездки в Полоцк Лукашенко заявил: «Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет» 

Буквально через несколько часов по телеканалу ОНТ выступил глава Комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Тертель

Комментируя дело Белгазпромбанка он заявил, что КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

«Не могу себе даже представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя. И уже могу сказать, что доказательства его участия в этой противоправной деятельности у нас имеются», — сказал Иван Тертель.

14 июня пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в интервью РБК о деле Белгазпромбанка и Викторе Бабарико заявила: «Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, — все они дают признательные показания. В том числе и против него». 

14 июня по телеканалу телеканал Беларусь-1 показали видеосюжет, который сейчас находится во вкладке «Выборы 2020». В сюжете прозвучал ряд резких утверждающих высказываний по поводу виновности Виктора Бабарико и задержанных по делу Белгазпромбанка

«резонансное дело вокруг противоправной деятельности Белгазпромбанка», «удалось собрать убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к масштабной противоправной деятельности», «в результате было изъято, внимание, около 4 млн. долларов, полученных, как считает следствие, незаконным путем», «полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн. долларов также приобщены к делу. Есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны», «подтвердила факт дачи признательных  показаний следствию  РБК и пресс секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, в том числе и по фактам противоправной деятельности экс-руководителя Белгазпромбанка». 

Что сейчас:


Виктор Бабарико находится на свободе, его не вызывали на допросы, с ним не проводится никаких следственных действий. Сам он считает, что обыски и задержания в Белгазпромбанке являются рейдерским захватом со стороны беларусского государства и все эти действия направлены против него.   

Могут ли должностные лица такого уровня высказывать подобные обвинительные заявления в СМИ до суда, а главные государственные телеканалы страны обвинять людей без приговора суда?

Ситуацию прокомментировала руководительница «Правовой инициативы» Виктория Федорова: «Принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 26 Конституции и в ст. 16 УПК, гласит, что никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет доказана и установлена приговором суда. То есть, до вступления в законную силу приговора суда человек считается невиновным. 

Презумпция невиновности имеет основополагающее значение для защиты прав человека: возлагает обязанность доказывания на обвинение и обеспечивает, чтобы сомнения толковались в пользу обвиняемого.  

Кроме того, все государственные органы власти обязаны воздерживаться от предрешения исхода судебного разбирательства, в том числе воздерживаться от публичных заявлений, в которых утверждается о виновности. Что касается СМИ, то по международным стандартам им также следует воздерживаться от подачи новостей таким образом. 

Как неоднократно отмечал Европейский суд по правам человека, необходимо фундаментальным образом различать заявление о том, что человек подозревается в совершении преступления, и ясное заявление, сделанное в отсутствие приговора, о том, что человек совершил преступление. 


Последняя ситуация нарушает презумпцию невиновности. Безусловно, принцип презумпции невиновности не запрещает правоохранительным органам и должностным лицам информировать общественность об уголовных делах, но он требует от них при этом максимальной осмотрительности и тщательного выбора формулировок. 

Как мы видим в этом деле, и глава КГК, и пресс-секретарь президента, в том числе сам президент, неоднократно делали заявления, в которых утверждается о причастности к преступлениям Виктора Бабарико и виновности задержанных по делу Белгазпромбанка. 

Такие заявления недопустимы и грубо нарушают права человека». 
 
Теги: Новости
 
 
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Права задержанных по "делу Белгазпромбанка" и претендента в кандидаты президента Виктора Бабарико нарушаются, считают юристы общественной организции "Правовая...
 
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