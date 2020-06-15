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Что делает ребенок в животе? Врач объясняет

15.06.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беременность протекает девять месяцев. Что все это время происходит у мамы в животе? HEALTH.TUT.BY попросил гинеколога объяснить простыми словами, как формируется ребенок.

На четвертый день после своего образования эмбрион не видим глазу, но по форме похож на ягоду морошку. Рассмотреть его с помощью ультразвука получится уже на 5,5 неделе. А именно — увидеть желточный мешок, из которого зародыш получает питание.

Каждую секунду в зародыше возникают тысячи новых клеток. Они путем наисложнейших механизмов получают инструкции о том, что именно должны образовать в дальнейшем.

Сначала появляется «длинная» колонна — так закладывается центральная нервная система, которая будет управлять работой всех органов будущего человека.

В 6 недель образуется позвоночник, начинают появляться руки, голова. Каждый зародыш строится по своему генетическому плану, подобного которому никогда не существовало. Но эта работа всегда начинается с головы и «идет» вниз.


Фото: unsplash.com

В 6,5 недель голова непропорционально велика. На этом этапе можно увидеть четыре конечности.

Учитывая, что каждый генетический план уникален, и он никогда не проверялся, зародыш на каждом шагу подстерегают фатальные ошибки. Опасность неудачи достаточно велика. Пять из шести эмбрионов не доживают в матке до восьми недель.

В этот период почти невозможно заметить особенности внешности. Но у эмбриона уже точно есть глазки.

В 8 недель отчетливо видны пальчики на руках и ногах. Пол эмбриона пока не понятен: на этом этапе и мальчики, и девочки выглядят одинаково. Происходит огромная работа внутри тела: миллионы клеток превращаются в кости, легкие, мозг.

В 9 недель в желудке вырабатывается собственный пищеварительный сок, а сердце начинает усиленно биться. Появляются линии ладоней и стоп. Теперь это уже не зародыш, а плод. Но изменение названия не означает, что будущее становится более определенным: риск существует на каждом этапе развития.

Все это время созидательная работа поддерживается с помощью пуповины, соединяющей плод с матерью. Плод уже начинает двигаться.

Увидеть динамику развития плода помогают УЗИ-аппараты. Ультразвуковые сканеры были изобретены, чтобы врачи могли обнаруживать потенциальные опасности, а еще предоставили уникальную возможность родителям взглянуть на очертания будущего ребенка.


Фото: Kelly Sikkema, unsplash.com

На 12 неделе беременности рост плода около 6 сантиметров, а вес — примерно 14 граммов.

В это время, вместо того, чтобы лежать спокойно, плод все время толкается и даже дерется — так кажется будущей маме.

Когда проходит 13 недель, появляются зачатки молочных зубов и волосы. Лицо все больше обретает привычные черты.

На 15 неделе малыш активно гримасничает, хотя выражение личика еще не отражает его эмоции.

У девочек на 16-й неделе происходит один из самых важных процессов — формирование их собственных яйцеклеток.

А еще каждый день ребенок заглатывает примерно полчашки околоплодной жидкости и начинает сосать пальцы — от этой привычки он будет избавляться, возможно, несколько лет.

В 19 недель плод уже зевает. Если повезет, на ультразвуке можно увидеть, как он моргает.

К 20 неделе начинают развиваться все пять чувств, но они еще не ярко выражены. То, человек чувствует, он определяет не только с помощью рук, глаз, ушей, носа и рта. В основном это делается с помощью нашего мозга, а рот, нос, глаза, уши, руки — это «антенны-сенсоры». Они передают сигналы в мозг. У плода мозг только развивается, поэтому нельзя конкретно сказать, что он слышит или видит.


Фото: Cassidy Rowell, unsplash.com

Мозг включается в работу не за один день: он больше похож на лампу или спираль с медленным разогревом, которая в итоге вспыхивает на полную мощность. Даже на 9-м месяце беременности мозг не полностью сформирован. Если бы ребенок рождался с полностью образованной нервной системой, он провел бы в матке еще 12 месяцев.

24 неделя. Глазки малыша уже до конца сформированы, хотя еще и не заполнены цветным пигментом. С этой недели начинается самое активное для ребенка время, которое сопровождается разнообразными шевелениями.

Еще через несколько недель, когда плод подрастет, так активно двигаться уже не получится. У плода в матке очень мало жизненного пространства, но он так привыкает к нему, что может засыпать в позе эмбриона долгие годы после своего рождения.

К 25-й неделе кости малыша становятся все более крепкими, в кишечнике образуется меконий (так называют первые фекалии).

На 26-й неделе у малыша уже можно проследить циклическую активность — периоды покоя и энергичных движений. Если будущей маме повезет, то период покоя как раз совпадет с ночным временем. Но так бывает не всегда.


Фото: Gregory Pappas, unsplash.com

На 27-й неделе в организме малыша увеличивается количество различных гормонов, часть которых попадает и в организм матери. И во время 28-й недели малыш продолжает развиваться и расти. Если на живот упадет яркий свет от лампы, ребенок отвернется и закроет глазки.

29-я неделя: плод продолжает набирать вес, мозг малыша становится все более сложным. Считается, что с этого момента ребенок уже может видеть сны.

Примерно к 30-й неделе малыш начинает проявлять свой характер, показывать, что ему нравится, а что — нет. Это может быть реакция на звуки, яркий свет или даже на продукты, которые ест мама.

К 31-й неделе ребенок стремительно увеличивает свой вес, и питательные вещества нужны для развития и роста плода.

Приблизительно на 32-й неделе ребенок занимает свое положение перед родами: продольное, поперечное или косое.

К 33-й неделе ритм жизни малыша постепенно совпадает с жизнью мамы. Он любит прогулки, приятные звуки — например, знакомые голоса.

На 34-й неделе происходит полное созревание легких ребенка. Правда, самостоятельно выйти в большой мир малыш к этому времени не готов: он еще не набрал нужное количество жирка и не может контролировать температуру своего тела. Поэтому преждевременные роды на этом сроке опасны.


Фото: Luma Pimentel, unsplash.com

35-я неделя. Смазка на теле малыша густеет, он готовится к встрече с родителями. К этому моменту вес ребенка может достигать двух с половиной килограммов. Малыш все еще набирает жировую прослойку, чтобы сохранять тепло во внешней среде.

Еще через неделю малыш практически полностью сформирован, но его нервная система и иммунитет развиваются. По-прежнему накапливается младенческий подкожный жир.

37-я неделя считается вполне подходящей для родов. Малыш окончательно завершил свое развитие. А уже на 38−40-й неделе голова ребенка опускается в область малого таза — малыш вот-вот родится. Самое время собрать вещи в роддом!

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Рассказываем, как происходит формирование ребенка, пока он находится в животе у мамы.
 
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