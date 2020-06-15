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«С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель КНР 15 июня отмечает день рождения. С личным праздником Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене. Глобальная инициатива «Пояс и путь» заслуженно получила мировое признание и объединила вокруг себя многие государства на разных континентах. Александр Лукашенко отметил личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайского партнерства и дружбы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нашими общими усилиями уже реализуются совместные проекты, строятся промышленные и социальные объекты. Уверен, что вместе мы сможем достичь новых знаковых свершений на благо двух народов. С момента вашего исторического визита в Беларусь в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер «железного братства». С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске, которая наполнит новым содержанием весь комплекс межгосударственного сотрудничества
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«С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения
Новости Беларуси. Председатель КНР 15 июня отмечает день рождения. С личным праздником Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
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