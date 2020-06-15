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«С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

15.06.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель КНР 15 июня отмечает день рождения. С личным праздником Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене. Глобальная инициатива «Пояс и путь» заслуженно получила мировое признание и объединила вокруг себя многие государства на разных континентах. Александр Лукашенко отметил личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайского партнерства и дружбы.

«С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нашими общими усилиями уже реализуются совместные проекты, строятся промышленные и социальные объекты. Уверен, что вместе мы сможем достичь новых знаковых свершений на благо двух народов. С момента вашего исторического визита в Беларусь в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер «железного братства». С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске, которая наполнит новым содержанием весь комплекс межгосударственного сотрудничества
Люди в материале: Си Цзиньпин, Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Председатель КНР 15 июня отмечает день рождения. С личным праздником Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
 
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